Dopo il 4-0 allo Zorya in Conference League, la Roma tornerà in campo nel weekend contro il Torino nella sfida valida per la 14a giornata di Serie A in programma domenica alle 18.00 allo Stadio Olimpico. La squadra tornerà domani alle 12.00 ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista dell'impegno contro i granata.