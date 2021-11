Trigoria: domani alle 12 la ripresa

Poco tempo a disposizione per la Roma, che domenica mattina tornerà in campo per il dodicesimo turno di Serie A contro il Venezia. All'indomani del 2-2 con il Bodo/Glimt i giallorossi riprenderanno ad allenarsi. José Mourinho ha fissato alle 12 di domani, venerdì 5 novembre, la ripresa degli allenamenti. Da valutare ancora le condizioni di Pellegrini, oltre a quelle di Viña che ha saltato la partita di stasera.