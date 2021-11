Trigoria: domani alle 10.30 la ripresa degli allenamenti

Niente allenamento per la Roma all'indomani della sconfitta subita in casa per mano nel Milan: domani alle 10.30 al "Fulvio Bernardini" di Trigoria la squadra riprenderà il lavoro in vista della gara contro il Bodø/Glimt di Conference League in programma giovedì sera all'Olimpico. Secondo le ultime indiscrezioni, contro i norvegesi Mourinho dovrà fare a meno di Pellegrini alle prese con un'infiammazione al ginocchio.