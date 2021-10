Trigoria: Zaniolo in gruppo. A parte Smalling e Spinazzola

A Trigoria, in attesa del ritorno dei nazionali, la Roma riprende il lavoro in vista della sfida di domenica sera in casa della Juventus. Buone notizie per José Mourinho: il portoghese ritrova in gruppo Nicolò Zaniolo dopo il risentimento muscolare che non gli ha permesso di rispondere alla convocazione dell'Italia. A parte Smalling, alle prese con una lesione al flessore della coscia destra, e Spinazzola, che prosegue il percorso di recupero.