Trigoria: Mourinho concede un giorno di riposo alla Roma, martedi alle 10.30 la ripresa

Un giorno di riposo concesso da José Mourinho prima di cominciare a concentrarsi alla sfida con la Juve in programma tra due settimane. La Roma tornerà ad allenarsi martedì prossimo dopo il successo di stasera ai danni dell'Empoli. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì 5 ottobre. Lo Special One dovrà lavorare questa settimana con una rosa dimezzata a causa degli impegni delle nazionali.