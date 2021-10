Dopo la vittoria in rimonta in casa del Cagliari, José Mourinho concede un giorno libero ai giallorossi: il portoghese ritroverà la squadra venerdì alle 11.30 al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per la ripresa degli allenamenti. Domenica sera all'Olimpico arriva il Milan per l'11a giornata di campionato.