Trigoria: ancora individuale per Zaniolo. Terapie per Smalling

La Roma continua ad allenarsi in vista del match con la Juventus, che si giocherà domenica 17 ottobre alle ore 20:45. A Trigoria sono ovviamente assenti tutti i nazionali, ovvero Pellegrini, Cristante, Abraham, Veretout, Mkhitaryan, Rui Patricio, Viña, Shomurodov, Calafiori, Kumbulla, Diawara, Darboe e Bove. Smalling ha svolto delle terapie per recuperare dalla lesione al flessore della coscia destra che lo terrà ai box per alcune settimane, mentre Zaniolo ha continuato a lavorare individualmente.