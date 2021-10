FOTO - Trigoria: ripresa in vista della Juventus. Zaniolo ritorna in gruppo

Gli uomini di Mourinho sono tornati a Trigoria per preparare il match contro la Juventus. Dopo alcuni giorni di vacanza, i giocatori giallorossi si sono ritrovati nel centro sportivo ed hanno effettuato la seduta di allenamento. C'è anche una buona notizia per il tecnico portoghese, infatti Nicolò Zaniolo ha lavorato in gruppo dopo il risentimento muscolare che non gli ha permesso di rispondere alla convocazione della Nazionale. Ancora a parte invece Smalling e Spinazzola.