FOTO - Trigoria, domani il Cagliari: rifinitura al mattino, partenza nel pomeriggio

Dopo il pari all'Olimpico contro il Napoli, per la Roma è già vigilia di campionato: i giallorossi domani affronteranno in trasferta il Cagliari, reduce dal ko contro la Fiorentina, nel turno infrasettimanale valido per la 10a giornata di Serie A.

La squadra ha sostenuto questa mattina la seduta di rifinitura al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, nel pomeriggio è prevista la partenza per la Sardegna. Alcuni scatti dell'allenamento odierno: