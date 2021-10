FOTO - La Roma a Trigoria per preparare la sfida europea al Bodo/Glimt

Si ricomincia: la Roma di Mourinho torna al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per preparare la sfida di Conference League contro il Bodo/Glimt, valida per la terza giornata del girone C. Ha svolto soltanto fisioterapia Nicolò Zaniolo, ancora alle prese con il problema al ginocchio rimediato con la Juve, mentre hanno svolto lavoro differenziato Chris Smalling e Leonardo Spinazzola. Di seguito gli scatti della sessione odierna.