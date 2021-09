Trigoria: ripresa in vista del Sassuolo, ancora a parte Smalling (VIDEO)

La Roma torna ad allenarsi. Dopo i 3 giorni di stop concessi da Mourinho i giallorossi sono tornati al lavoro oggi pomeriggio a Trigoria per iniziare la preparazione al match con il Sassuolo.. Ancora senza i nazionali, i giallorossi si sono divisi tra palestra e lavoro atletico sul campo B. Lavoro individuale per Smalling, le cui condizioni verranno valutate giorno per giorno in vista del suo rientro in gruppo, previsto nei prossimi giorni.