Trigoria: ripresa degli allenamenti domani alle 12

Come ha svelato José Mourinho dopo il 3-0 inflitto allo Zorya in Conference League ("Rimarremo a Trigoria, chiediamo un po' più di sacrificio ai ragazzi, ci alleneremo domattina e poi potranno andare a casa"), la squadra farà ritorno nella capitale in serata e dormirà al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Domani alle 12.00 il tecnico portoghese ritroverà i giallorossi in campo per la ripresa degli allenamenti in vista della gara di campionato contro l'Empoli, in programma domenica alle 18.00 allo stadio Olimpico.