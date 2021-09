Trigoria: martedì alle 10.30 la ripresa degli allenamenti

Dopo il ko nel derby per 3-2, José Mourinho concede il lunedì di riposo alla squadra fissando la ripresa degli allenamenti a martedì mattina: il tecnico portoghese ritroverà i giallorossi alle 10.30 al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Ad attendere la Roma ci sarà prima la trasferta di Conference League in casa dello Zorya, in programma giovedì alle 18.45, poi la gara di campionato contro l'Empoli domenica alle 18.00.