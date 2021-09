Trigoria: domani alle 12 la ripresa degli allenamenti

La Roma reagisce alla sconfitta contro il Verona, primo ko stagionale, vincendo in casa contro l'Udinese nella 5a giornata di campionato: all'Olimpico termina 1-0 con gol di Abraham. Niente pausa però per i giallorossi, che domani alle 12 si ritroveranno a Trigoria agli ordini di Mourinho per la ripresa degli allenamenti in vista del derby previsto per domenica.