VIDEO - La Roma si allena a Trigoria e il membro dello staff Rapetti è un martello: "Rapidità, su!"

La Roma torna in campo a Trigoria per preparare il preliminare di Conference League contro il Trabzonspor di giovedì sera. Palestra, rapidità e partitella per gli uomini di Mourinho al 'Fulvio Bernardini', che nel corso della parte atletica vengono continuamente pungolati da Stefano Rapetti, membro dello staff dello Special One: "Rapidità, su, su!".