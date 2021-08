Trigoria: scarico per chi ha giocato col Trabzonspor. Individuale per Smalling

All'indomani della vittoria per 3-0 contro il Trabzonspor in Conference League, questa mattina José Mourinho ha ritrovato i giallorossi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per preparare la sfida di campionato in casa della Salernitana. Come di consueto nella prima seduta post partita, la squadra è stata divisa in gruppi tra chi ha giocato, che ha effettuato lavoro di scarico, e chi non è sceso in campo.

Chris Smalling, invece, ha lavorato individualmente e Spinazzola ha continuato il percorso riabilitativo.