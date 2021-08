Trigoria: rifinitura in vista del Trabzonspor, a parte Smalling e Spinazzola

Il terzo impegno della stagione della Roma si avvicina, Stamattina la squadra giallorossa si è ritrovata a Trigoria agli ordini di José Mourinho per la rifinitura in vista del match con il Trabzonspor, gara di ritorno dei playoff di Conference League. Tutti a disposizione del tecnico fatta eccezione per gli infortunati Smalling e Spinazzola, che hanno proseguito i rispettivi programmi di recupero.