Trigoria: martedì alle 10 la ripresa degli allenamenti

Ottimo avvio in campionato per la Roma che allo stadio Olimpico supera la Fiorentina per 3-1 nella prima giornata. José Mourinho concede un giorno di riposo e ritroverà la squadra martedì alle 10.00 al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per la ripresa degli allenamenti. Giovedì i giallorossi affronteranno il Trabzonspor nel secondo atto dei playoff di Conference League, domenica prossima la Salernitana in Serie A.