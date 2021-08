Trigoria: domani allenamento alle 10

Archiviato con una vittoria il primo atto dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor, la Roma si prepara per il debutto in campionato, in programma domenica sera allo stadio Olimpico contro la Fiorentina. Domani sarà già giornata di vigilia e la squadra scenderà in campo per l'allenamento alle 10.00 agli ordini di Mourinho.