Trigoria: domani alle 11 la ripresa degli allenamenti

No stop per la Roma che, dopo la vittoria per 3-0 contro il Trabzonspor in Conference League e il passaggio alla fase a gironi, domani si ritroverà a Trigoria per la ripresa degli allenamenti: appuntamento alle 11, agli ordini di Mourinho, per iniziare a preparare la seconda giornata di campionato in casa della Salernitana, ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali.