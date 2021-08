Trigoria: domani alle 10 la ripresa

Dopo l'ultimo test con il Raja Casablanca, la stagione della Roma si prepara a partire. Josè Mourinho ha concesso la domenica libera alla squadra, che si ritroverà a Trigoria dopo Ferragosto per iniziare la preparazione al match con il Trabzonspor dei playoff di Conference League. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 16 agosto alle 10. Potrebbe essere la prima volta con i suoi nuovi compagni di squadra per Tammy Abraham, atteso oggi nella Capitale per le visite mediche e la firma del contratto.