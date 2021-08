FOTO - Trigoria, -3 alla Conference League: Roma di nuovo al lavoro al 'Fulvio Bernardini'

Dopo un giorno di riposo concesso alla squadra, José Mourinho ha ritrovato i giallorossi questa mattina al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per la ripresa degli allenamenti. Ad attendere la Roma c'è il debutto in Conference League giovedì contro il Trabzonspor e in campionato domenica sera allo stadio Olimpico contro la Fiorentina. Alcune immagini della seduta odierna condivise dalla Roma:

3⃣ days until the new season starts! ?

#ASRoma pic.twitter.com/mKJeUWTz9q — AS Roma English (@ASRomaEN) August 16, 2021