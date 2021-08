Abraham, arriva l'ok della ASL: oggi allenamento a Trigoria, domenica può giocare con la Fiorentina

Tammy Abraham vede più vicino l'esordio con la Roma. Rientrato ieri da Londra, l'attaccante inglese ora osserverà la quarantena obbligatoria di 5 giorni e la ASL ha dato l'ok al regime casa-lavoro-casa. Come riferisce il giornalista de 'Il Tempo' Filippo Biafora, oggi pomeriggio Abraham si è allenato da solo a Trigoria e domenica, quando scadranno i 5 giorni di isolamento, può scendere in campo per il match con la Fiorentina.





