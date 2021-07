Roma, Mourinho concede una giornata di riposo. Ripresa venerdì con doppio allenamento

La Roma vince la sua terza amichevole estiva, imponendosi per 1-0 sul campo della Triestina grazie a una rete di Zalewski. José Mourinho può dirsi soddisfatto, tanto che per la giornata di domani ha concesso alla squadra una giornata di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per venerdì, quando a Trigoria andrà in scena una doppia seduta. La Roma tornerà in campo domenica sera contro il Debrecen a Frosinone, prima di partire per la seconda parte del ritiro che si svolgerà in Portogallo.