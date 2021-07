Mourinho, quarantena 'light' a Trigoria: mascherina e distanziamento, ma sarà operativo da subito

José Mourinho sarà operativo già dai primi giorni in attesa del raduno della squadra. Lo Special One, che peraltro ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-Covid e di conseguenza ha già ottenuto il green pass, trascorrerà al Fulvio Bernardini i 5 giorni di quarantena obbligatoria per chi arriva dalla Gran Bretagna.

Non dovrà restare chiuso in una stanza ma potrà operare con tranquillità nel centro sportivo. Dovrà ovviamente indossare sempre la mascherina e rispettare il distanziamento sociale, nel rispetto del protocollo anti-Covid. Il tecnico giallorosso dormirà nel centro sportivo e sarà sottoposto ogni giorno al tampone, fino al termine della quarantena.