Trigoria: sabato alle 12 la ripresa degli allenamenti

Altro passo europeo: la Roma pareggia in casa con l'Ajax e tanto basta per la qualificazione in semifinale, dove i giallorossi incontreranno il Manchester United di Solskjaer. Paulo Fonseca concederà un giorno di riposo alla squadra, che tornerà dunque ad allenarsi sui campi del 'Fulvio Bernardini' di Trigoria sabato alle ore 12, quando sarà già vigilia di Torino-Roma.