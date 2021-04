Roma: la squadra si allenerà ad Amsterdam domani mattina, nel pomeriggio il rientro a Trigoria

Dopo la vittoria con l'Ajax, per la Roma subito un altro impegno ravvicinato e un cambiamento logistico non di poco conto. Domenica c'è il Bologna alle 18 e Fonseca avrà solo 2 giorni di tempo per preparare il prossimo match di campionato. Domani la Roma riprenderà ad allenarsi, ma non a Trigoria. La squadra si allenerà ad Amsterdam domani mattina. Classica seduta di scarico postpartita prima del rientro nella Capitale: la partenza dall'Olanda per Roma è prevista nel pomeriggio.