FOTO - Trigoria: sessione mattutina alla vigilia del Torino

Neanche il tempo di smaltire il pareggio contro l'Ajax e l'approdo in semifinale di Europa League che la Roma è già chiamata a riscendere in campo. Domani infatti i giallorossi saranno impegnato in trasferta contro il Torino per restare aggrappati al treno Champions. La squadra giallorossa si è allenata a Trigoria questa mattina, nel pomeriggio la conferenza stampa di Fonseca.