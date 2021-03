VIDEO - Trigoria: ultimo allenamento prima dello Shakhtar. Dzeko e Ibanez in gruppo

La vigilia di Roma-Shakhtar porta una buona notizia per Fonseca: Edin Dzeko torna ad allenarsi e, come ha annunciato lo stesso tecnico, sarà convocato per domani. Stesso destino per Roger Ibanez, anche lui tornato ad allenarsi insieme al resto del gruppo. Queste le principali indicazioni della seduta a Trigoria di questa mattina. Queste le immagini dell'allenamento: