Trigoria: ripresa in vista del Sassuolo. Ancora a parte Smalling, Veretout e Mkhitaryan, rientrati Diawara e Reynolds

Primo allenamento della settimana a Trigoria. Inizia oggi per la Roma la preparazione alla sfida di domenica con il Sassuolo. La squadra, ancora priva dei nazionali, si è ritrovata in campo oggi pomeriggio. Ancora lavoro individuale per gli infortunati Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo, terapie e lavoro personalizzato anche per Cristante e Kumbulla. Diawara e Reynolds sono rientrati al Fulvio Bernardini e da domani riprenderanno ad allenarsi con il gruppo.