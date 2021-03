Trigoria: martedì alle 11 la ripresa

Con in mezzo la sosta per le nazionali, la Roma avrà modo di tirare il fiato. Dopo la sconfitta per 2-0 con il Napoli il tecnico Paulo Fonseca ha concesso un giorno di riposo alla squadra. I giocatori torneranno ad allenarsi martedì 23 marzo a Trigoria. Allenamento fissato per le 11: mancheranno i nazionali Pellegrini, Mancini, Cristante, Spinazzola, El Shaarawy, Villar e Kumbulla. Da valutare le condizioni di Dzeko, anche lui convocato dalla sua selezione ma la sua partenza è in dubbio visto il problema muscolare accusato nel corso del match di stasera.