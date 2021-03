Trigoria: domani all'ora di pranzo il rientro nella capitale, nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Non c'è troppo tempo per rifiatare per la Roma: dopo vittoria e passaggio del turno contro lo Shakhtar Donetsk i giallorossi passeranno la notte in Ucraina. Il rientro nella capitale è previsto per la giornata di domani all'ora di pranzo, per poi cominciare a preparare la sfida contro il Napoli sui campi del 'Fulvio Bernardini' di Trigoria nel pomeriggio.