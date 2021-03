Trigoria: domani alle 12 la ripresa

Nessuna sosta per la Roma. Dopo la vittoria per 2-1 a Firenze, la Roma tornerà ad allenarsi da subito e partirà già dalle prossime ore la preparazione per il match di domenica con il Genoa. La ripresa è fissata per domani alle 12 a Trigoria. Sicuramente non ci sarà Veretout, uscito per infortunio muscolare nel corso del match di stasera e che presumibilmente sosterrà gli esami nei prossimi giorni.