Trigoria: Cristante e Veretout puntano alla convocazione contro il Sassuolo. Titolari con l'Ajax

L'emergenza infortuni in casa Roma potrebbe essere, in parte, ridimensionata nei prossimi giorni. Secondo quanto riferisce l'emittente satellitare le condizioni di Jordan Veretout e Bryan Cristante migliorerebbero di giorno in giorno, tanto che i due potrebbero anche strappare una convocazione per la gara di sabato a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

I due continuano a seguire un programma di allenamento personalizzato, ma il rientro dovrebbe ormai essere vicino.

Entrambi sono dunque in piena corsa per una maglia da titolare in Europa League contro l'Ajax.

(Sky Sport)