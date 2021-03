Trigoria: a parte Veretout, Smalling e Mkhitaryan (FOTO)

All'indomani del 2-0 subìto a Parma, la Roma in mattinata è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Giovedì è in programma a Kiev il ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Come di consueto nella prima seduta successiva ad una gara, la squadra è stata divisa in due gruppi tra chi ha giocato ieri e chi non è sceso in campo. Zaniolo, Veretout, Smalling e Mkhitaryan hanno lavorato a parte.