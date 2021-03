Kumbulla: distorsione al ginocchio destro con leggera lesione al menisco, obiettivo recupero in un mese

Brutte notizie per Fonseca e per la Roma in questo finale di stagione: Marash Kumbulla sarà costretto a un lungo stop. Rispetto però alle prime indiscrezioni che riferivano di una lesione al menisco e ad un possibile stop di 3 mesi, fatto che avrebbe implicato la chiusura anticipata della stagione per il difensore albanese, dallo staff medico della Roma filtrano indicazioni di tenore più ottimistico.

Il giocatore ha infatti subito una distorsione al ginocchio destro, con infiammazione di tutte le parti interessate. Nelle prossime 3/4 settimane lavorerà individualmente e al momento è scongiurata l'ipotesi di ricorrere all'intervento chirurgico. Ridimensionata anche l'entità della lesione al menisco, ritenuta di poco rilievo rispetto alla distorsione. L’obiettivo della Roma è recuperarlo nel giro di un mese.

Al suo rientro a Trigoria, Kumbulla ha riferito allo staff medico anche la dinamica del suo infortunio: nel corso del match tra Albania e Andorra il piede destro è rimasto bloccato sul terreno di gioco, causando la torsione innaturale dell'arto e la relativa distorsione.