FOTO - Trigoria: Roma in campo in vista dello Shakhtar

Neanche 24 ore dopo il successo contro il Genoa, la Roma questa mattina è tornata al lavoro a Trigoria. Non c'è infatti un attimo di respiro per Paulo Fonseca, che dovrà preparare la sfida di giovedì all'Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk. E se in vista dell'Europa League il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Dzeko, Ibanez e Veretout, potrà invece contare su Riccardo Calafiori, tornato a lavorare col gruppo.