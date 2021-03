FOTO - Trigoria: Roma già al lavoro in vista della Fiorentina. Torna in gruppo Smalling

Archiviata la sconfitta contro il Milan, questa mattina la Roma è tornata già al lavoro a Trigoria. Tra due giorni, infatti, c'è la trasferta contro la Fiorentina, un appuntamento in cui diventa vietato sbagliare per i giallorossi. Le buone notizie per Paulo Fonseca arrivano da Smalling, tornato ad allenarsi in gruppo. Come lui Reynolds. Mentre Dzeko, Ibanez, Santon, Calafiori e Zaniolo hanno lavorato a parte.