FOTO - La Roma torna al lavoro: ancora a parte Smalling, Veretout e Mkhitaryan

Dopo i 3 giorni di riposo concessi da Paulo Fonseca, oggi la Roma è tornata al lavoro a Trigoria in vista della sfida contro il Sassuolo di sabato. In attesa di riavere tutti i nazionali, il tecnico giallorosso resta comunque in apprensione, sia per l'infortunio di Kumbulla che per le situazioni di Smalling, Veretout e Mkhitaryan, che anche oggi hanno lavorato individualmente. Questi i migliori scatti della seduta odierna: