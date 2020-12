Trigoria: martedì alle 11 la ripresa

La Roma dopo lo 0-0 maturato questo pomeriggio in casa contro il Sassuolo scenderà in campo nuovamente giovedì sera, nella trasferta valida per l'ultima giornata del girone di Europa League contro il CSKA Sofia. Il tecnico Fonseca ha concesso un giorno di riposo alla squadra, che infatti si ritroverà a Trigoria per preparare la gara europea martedì alle 11. Per quella data la speranza è di avere di nuovo Chris Smalling a pieno regime e soprattutto si valuteranno le condizioni di Mancini e Veretout, che non sono stati disponibili nelle ultime due gare.