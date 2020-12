FOTO - Trigoria: Roma già al lavoro in vista del Cagliari

Poco più di 48 ore e la Roma sarà di nuovo in campo contro il Cagliari dell'ex Di Francesco. L'obiettivo dei ragazzi di Fonseca è dimenticare la batosta di Bergamo e difendere il quarto posto, per questo già questa mattina è tornata al lavoro a Trigoria. Consueta divisione in due gruppi con seduta defaticante per chi ha giocato ieri contro la squadra di Gasperini.