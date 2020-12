FOTO - La Roma torna al lavoro in vista del Torino

Dopo il giorno di riposo concesso da Fonseca a seguito della vittorio contro il Bologna, oggi pomeriggio la Roma è tornata al lavoro, in vista infatti c'è l'impegno di giovedì sera contro il Torino. Buone notizie per il tecnico portoghese, che ritrova in gruppo Gianluca Mancini, dopo il problema all'adduttore accusato nella sfida col Napoli, e Davide Santon, mentre Kumbulla e Karsdorp hanno svolto lavoro individuale programmato.