Trigoria: rifinitura tra palestra e sala video. Dzeko in gruppo, individuale per Smalling, Ibanez e Mancini

La Roma è scesa in campo per la seduta di rifinitura in vista della gara di Europa League con il Cluj. I giocatori, dopo aver trascorso circa mezz'ora in palestra, sono scesi in campo per un riscaldamento atletico prima di dedicarsi ad un focus tattico. Edn Dzeko, entrato in campo insieme a Diawara, si allena regolarmente in gruppo. Aggregati anche i Primavera Tripi, Ciervo, Podgoreanu e Milanese e Vicario. Individuale per Smalling, Ibanez e Mancini. Karsdorp ha svolto un riscaldamento differenziato prima di unirsi al resto del gruppo per il resto dell'allenamento. Dopo l'allenamento la squadra si recherà all'aeroporto di Fiumicino dove si imbarcherà per la Romania.