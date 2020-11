Trigoria: martedì alle 11 la ripresa

Dopo il ko con il Napoli, la Roma avrà un giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti e pensare alla sfida di giovedì prossimo con lo Young Boys in Europa League. Il tecnico Paulo Fonseca ha concesso il lunedì libero ai suoi, la ripresa degli allenamenti a Trigoria è fissata per martedì 1 dicembre alle ore 11. Saranno da valutare le condizioni di Mancini e Veretout, usciti nel corso del match di stasera per problemi fisici.