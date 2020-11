FOTO - Trigoria: campo e palestra nella seduta mattutina

Lavoro di attivazione e potenziamento muscolare in palestra per la Roma questa mattina a Trigoria, prima di scendere in campo per effettuare esercizi di velocità e lavorare sul possesso palla. A conclusione dell'allenamento focus tattico. Hanno continuato a lavorare individualmente, come nei giorni scorsi, Carles Perez, Mirante e Spinazzola, ancora alle prese con i rispettivi infortuni