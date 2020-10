Trigoria: sala video e lavoro sul campo nella rifinitura

Vigilia di campionato per la Roma, che domani sarà impegnata contro il Benevento. Vigilia smossa dalla positività al Covid di Riccardo Calafiori, con la squadra che in mattinata è comunque scesa in campo. La rifinitura è iniziata alle ore 11 in sala video, dove sono state proposte alcune immagini riferite all’ultima partita della Roma e agli ultimi incontri del Benevento. Poi la squadra ha lavorato sul campo.