FOTO - Trigoria: torello e tattica per il gruppo. Individuale per Karsdorp e Perotti

Oggi la Roma è scesa in campo a Trigoria per continuare a preparare la sfida di campionato in programma sabato con l'Udinese. La squadra dopo aver effettuato alcuni esercizi di riscaldamento si è esercitata con un torello prima di dedicarsi ad un focus tattico. Perotti e Karsdorp hanno continuato a lavorare a parte. Domani la squadra scenderà in campo alle 13.30 per la rifinitura.