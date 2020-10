FOTO - Trigoria: -2 al Benevento. Out Smalling e Diawara

La Roma, dopo la sosta, è pronta a scendere di nuovo in campo, e a due giorni dalla sfida al Benevento, si lavora in un rinnovato Fulvio Bernardini. In vista della sfida ai campani Paulo Fonseca non potrà contare su Smalling, out per una distorsione al ginocchio, e su Diawara positivo al Covid. Lavoro individuale, invece, per Rick Karsdorp.