Trigoria, seduta mattutina: prima parte di lavoro atletico, poi lungo focus tattico

Giornata di doppia seduta di allenamento oggi per la Roma a Trigoria. Questa mattina la squadra è scesa in campo intorno alle 9.30 ed è rimasta sul campo B per un’ora e mezza. Il gruppo ha svolto prima una parte di sessione atletica, per poi concentrarsi su un focus tattico. Vista l’assenza di molti nazionali, si sono aggregati alla prima squadra anche alcuni ragazzi della Primavera. Appuntamento alle 17 per la seconda seduta giornaliera