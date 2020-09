Trigoria: domani doppia seduta

Oggi allenamento singolo, poi si tornerà a pieno regime. La Roma prosegue la preparazione alla prossima stagione. Per domani prevista una doppia seduta: primo allenamento alle 9, poi di nuovo in campo nel pomeriggio alle 17. Squadra ancora a ranghi ridotti per l'assenza dei nazionali e dei giocatori positivi al Covid-19 (Mirante, Bruno Peres, Carles Perez e Kluivert)